A BBC pediu desculpa à ex-ama dos príncipes William e Harry e concordou pagar uma indemnização a Alexandra Pettifer, anteriormente conhecida como Tiggy Legge-Bourke, pelas falsas alegações que foram feitas pelo jornalista Martin Bashir - uma premissa que foi utilizada para conseguir a mais famosa entrevista dada pela princesa Diana, em 1995.

Alexandra Pettifer marcou presença no tribunal, em Londres, para um pedido de desculpa público da estação relativamente às alegações falsas de que teria tido um caso com o príncipe Carlos.

Como noticia a própria BBC, uma investigação descobriu que o jornalista Martin Bashir usou documentos falsos para conseguir chegar à falecida princesa Diana.

Sublinhe-se que a entrevista em causa é a mais reproduzida entrevista a Diana Spencer - marcou a primeira vez que um membro da família real comentou na televisão elementos da vida privada e familiar. A BBC assegura, agora, que nunca mais vai emitir ou permitir o licenciamento daquelas imagens, seja parte ou a totalidade da entrevista.

A advogada de Alexandra Pettifer, Louise Prince, disse em tribunal que as alegações causaram "sérias consequências pessoais para todos os envolvidos".

O diretor-geral da BBC, Tim Davie, destacou que a estação britânica "gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir desculpas publicamente a ela, ao príncipe de Gales e aos duques de Cambridge e Sussex, pela maneira como a princesa Diana foi enganada e o impacto subsequente em todas as suas vidas".

De acordo com o Daily Mail, depois de ter visto resolvido o caso de difamação, a ex-ama dos príncipes disse: "Infelizmente, sou uma das muitas pessoas cujas vidas foram marcadas pela maneira enganosa como o [programa] 'Panorama' da BBC foi feito".

Ao falar da "angústia" causada à família real, acrescentou: "Sei, em primeira mão, o quanto eles foram afetados na altura, e como o programa e a falsa narrativa que ele criou assombraram a família. E nos anos seguintes. Especialmente porque, ainda hoje, muito sobre a realização do programa está para ser explicado adequadamente".

Ainda de acordo com o Daily Mail, além das falsas alegações de que teria tido um caso com o príncipe Carlos, a princesa Diana também foi enganada com um falso aborto. A falecida princesa terá sido convencida de que a, na altura, a ama dos filhos, supostamente, tinha engravidado do príncipe de Gales.

A BBC concordou em pagar uma quantia substancial pelo danos causados e também as despesas legais.

