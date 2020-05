Soraia considerou, enquanto ainda estava no 'Big Brother Zoom' e não conhecida pessoal os restantes participantes do reality show da TVI, que Hélder seria o homem perfeito para si. Contudo, três dias depois de ter entrado na casa mais vigiada do país, a jovem parece ter mudado de ideias.

Agora, o seu foco é Daniel Guerreira e foi a própria quem o assumiu em conversa com a amiga Jessica.

"Acho o [Daniel] Guerreiro muito interessante e quanto mais falo com ele mais interessante ele fica", começa por referir.

"Sinto uma grande atração física pelo Daniel Guerreiro", afirma ainda a participante, explicando que não quer "mentir ou disfarçar" os seus sentimentos.

