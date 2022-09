Frederica Lima continua aguerrida no jogo, mesmo após a saída do namorado - Nuno Homem de Sá. Sem dar tréguas a Cátia Basílio, com quem teve um desentendimento na primeira semana, a concorrente do 'Big Brother' desenvolveu uma nova teoria sobre a colega.

"A Cátia já por três vezes que fez uma afronta à Ana. A Cátia já por três vezes que deu a entender que tem algum tipo de interesse no Daniel", afirmou Frederica ao conversar com Catarina Severiano no alpendre.

Daniel Oliveira está na casa mais vigiada do país em dupla com a mulher, Ana Maia.

As imagens desta conversa polémica, que promete dar que falar quando for revelada ao grupo, foram divulgadas nas redes sociais do reality show.

