Já foi expulso o primeiro concorrente da nova edição do 'Big Brother Famosos', da TVI. Pedro Pico foi o escolhido para abandonar a casa mais vigiada do país, com 51% dos votos.

Os novos nomeados que estão em risco de sair no próximo domingo, 13 de março, também já foram escolhidos: Bernardo Sousa, Marco Costa, Sara Aleixo, Tanya e Virgínia López.

Virgínia López é a mais recente convidada do 'BB Famosos' e, assim que entrou na casa, ficou diretamente nomeada.

Este domingo, 6 de março, ficamos a conhecer dois novos concorrentes do reality show da TVI. Ao lado da escritora espanhola foi anunciada também a participação do artista Melão.

As novidades não ficaram por aqui e também se ficou a conhecer a pessoa que vai substituir a comentadora Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce'. Nestas próximas galas, ao lado de Flávio Furtado vai estar a atriz e também ex-concorrente Marta Gil.

