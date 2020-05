Os concorrentes do 'Big brother' tiveram na noite desta quarta-feira a oportunidade de comentarem numa conversa conjunta o que acham sobre cada um dos concorrentes nomeados: Hélder, Noélia, Edmar e Daniel Monteiro.

Uma conversa de grupo que motivou uma opinião sincera por parte de Sónia.

"Acho que a Noélia se sente um pouco à parte de tudo", começou por referir a concorrente de Gaia, explicando que para se aproximar de todos a colega "exagerou na função dela de joker" e quis ajudar em demasia na prova conjunta (que visa manter uma corda esticada durante alguns dias).

"Sinto a Noéloa perdida no meio de todos nós. Ela quer estar no meio de todos e acaba por estar longe de todos", completou Sónia, que acabou por ser confrontada com uma opinião contrária vinda da parte da própria Noélia.

Veja aqui o momento.

