O leque de concorrentes do 'Big Brother 2020' entrou há apenas três dias para a casa, contudo, há várias semanas que estão afastados das suas famílias - uma vez que estiveram em isolamento social em apartamentos individuais, no formato 'Big Brother Zoom: A caminho da casa'. Sem contacto com o exterior, nesta fase fazem-se já sentir saudades dos mais próximos.

E foi o facto de estar longe da família que fez Sónia desabar num ataque de choro esta quarta-feiar.

A concorrente de Vila Nova de Gaia deixou-se contagiar pelos nervos e afirmou mesmo querer desistir do programa, garantindo que não se sente feliz.

Os restantes participantes logo tentaram animá-la, aconselhando-a continuar na experiência, uma vez que é uma das figuras mais acarinhadas da casa.

O facto é que o desânimo de Sónia não desapareceu com as palavras de consolo dos colegas. No entanto, a produção fez-lhe chegar um mimo do marido, Vítor, que lhe aqueceu o coração.

No confessionário, foi surpreendida com fotografias de família que lhe devolveram o sorriso. "Vamos! Amanhã é mais um dia. Temos de ter força", afirmou.

Veja aqui.

Leia Também: 'BB2020': Edmar completamente fascinado com dotes de Sónia para a cozinha