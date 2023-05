O baterista de Lana Del Rey está 'debaixo de fogo' no Brasil, onde viveu recentemente uma desagradável situação. Will Whitney foi assaltado neste país e, indignado, relatou a situação nas redes sociais.

"Acabei de ver o meu iPhone roubado da minha mão por um pedaço de m**** numa moto. Que se fod* este país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para ir para casa", atirou o músico.

As declarações estão a ser reproduzidas em vários meios de comunicação social do Brasil e Will, entretanto, optou por desativar os comentários da partilha em causa para impedir que fosse ofendido.

No Twitter, vários brasileiros estão a deixar críticas às palavras do músico.

