Beyoncé tem uma equipa gigante a trabalhar consigo nos seus espetáculos, sendo que deste vasto número fazem parte 12 costureiras.

A cantora não quer correr o risco de ficar sem um dos figurinos dos seus espetáculos em Londres, ou quem sabe sofrer um imprevisto em palco e precisar de uma solução de última hora, por isso faz questão que as funcionárias estejam nos bastidores.

As profissionais em causa foram contratadas para trabalharem o seu guarda-roupa, fazer os ajustes necessários a cada espetáculo e arranjar tudo o que fique danificado em palco.

"A Beyoncé recrutou as melhores costureiras de Londres. Ela tem mais pessoas a trabalhar no seu guarda-roupa do que alguns grandes designers", contou uma fonte ao The Sun, que dá conta de que a cantora terá deixado 'desfalcado' o mercado e que alguns artistas podem estar a não conseguir encontrar costureiras para os ajudar em questões semelhantes.

O investimento estará a custar a Beyoncé "milhares de euros", algo vale a pena, já que faz questão de ter sempre impecáveis e renovadas as roupas que usa em palco.

