Numa altura em que os espectadores do 'Big Brother - Desafio Final' dizem que o programa está um pouco mais calmo do que gostariam, as grandes desavenças têm tido lugar nos blocos de imagens, mais concretamente no 'Extra'.

Na emissão desta sexta-feira, 12 de janeiro, Francisco Vale esteve em direto através de uma videochamada para falar sobre o jogo, embora tenha acabado por protagonizar com Helena Isabel Patrício um momento insólito.

Achando que Francisco já havia desligado a chamada, Helena contou uma situação que envolveu os dois nos bastidores do canal: "O Francisco não gostou que, quando cá esteve, nós temos camarins e os camarins são para os convidados e ele não era convidado. Eu tinha um vestido todo ele passado a ferro e o Francisco, como é uma pessoa muito respeitadora, entrou no camarim e colocou tudo em cima do vestido que eu tinha para trazer para o estúdio. Em cima do meu vestido, quem é que chega a um camarim e…".

"Em minha defesa, o vestido parecia mesmo um saco do lixo, eu não sabia que era um vestido, juro", atirou então Francisco, com Helena a responder da seguinte forma: "Eu compreendo, Francisco. Tu não estás habituado a trabalhar com boas marcas, tu és mais do lelo, eu percebo querido. Seja o que for, chique ou não, aquilo estava em cima do sofá e achei indelicado".

