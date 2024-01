Bruno Savate é uma das maiores referências dos reality shows portugueses e esta sexta-feira, dia 12 de janeiro, deu inicio a mais uma participação num programa deste género.

O ex-concorrente da 'Casa dos Segredos 5', 'Luta pelo Poder' e 'Big Brother – Duplo Impacto' quis entrar de novo na 'casa mais vigiada do país' para mexer com o jogo e escolheu focar as atenções em Miguel Vicente.

Logo depois de ter entrado, Bruno começou as picardias com o vencedor da edição de 2022, atribuindo-lhe uma 'bomba' na sua primeira dinâmica no jogo. "Sempre que a Bárbara [Parada] tenta acender o rastilho ao Miguel, ele está prestes a rebentar e a fazer as malas para se ir embora", justificou Savate.

"Se a Bárbara acender o rastilho, vou ter de ajudar o Miguel a fazer as malas", atirou ainda o lutador de artes marciais, que recebeu depois a seguinte resposta do novo rival: "Queres que baze já ou posso continuar cá? Se quiseres que eu baze, eu bazo".

Já terminada a emissão especial conduzida por Cláudio Ramos, os dois conversaram a sós e Savate optou por nunca deixar de lado a ironia. "Estou cheio de medo de ti aqui dentro" e "tens de ser mais humilde" são dois exemplos das coisas que disse a Miguel.

Savate referiu ainda que se sente desiludido pelo facto de Miguel ter dito, à saída do 'BB22', que não se queria dar com vários dos ex-concorrentes e poucos dias depois de vencer o formato ter voltado a juntar-se com essas mesmas pessoas.

Os dois seguiram por corredores da casa diferentes e foi então que Miguel, à conversa com Catarina Esparteiro, confessou já ter falado com Joana Albuquerque a propósito de Savate e que o que ela lhe disse sobre Bruno "não foi nada bonito". "Gostava que a Joaninha viesse, para ver se ele continuava com a moral que tem agora", rematou, lembrando a curta relação amorosa que os dois tiveram.

Leia Também: Revelado nome do novo concorrente do 'Big Brother - Desafio Final'