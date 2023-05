O conhecido bartender brasileiro Derivan morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 18 de maio, em Portugal, mais precisamente em Sesimbra. Tinha 68 anos.

Derivan estava a participar numa das etapas do Concurso Internacional Rabo de Galo quando morreu, de forma súbita. A informação foi divulgada pela organização do evento nas redes sociais.

"É com muito tristeza que informamos o falecimento do nosso Mestre Derivan Ferreira de Souza na madrugada de hoje em Sesimbra, Portugal. O Mestre teve um mal súbito no apartamento em que estava hospedado com a equipa do concurso. Foi levado para o hospital de Setúbal, mas infelizmente veio a falecer", pode ler-se.

Derivan era considerado uma das maiores referências da coquetelaria brasileira e a notícia está a ser recebida com muita tristeza por milhares de compatriotas.

