Christina Ricci não passou despercebida durante um passeio com o marido, Mark Hampton. A atriz, de 41 anos, exibiu a 'barriguinha' de grávida enquanto fazia compras, como relata o Page Six.

Christina Ricci estava muito sorridente com um look confortável, composto por um conjunto de calças e camisola em preto.

Mark Hampton também estava com um visual casual, com uma t-shirt branca e calças de ganga. E foi quem carregou os sacos com as compras.

Imagens que estão já a circular nas redes sociais e que chegam depois de terem dado o nó.

