Bárbara Tinoco participou na segunda semifinal do Festival da Canção mas, ao contrário do que seria de esperar, fê-lo com um tema cantado em inglês.

'Goodnight' deixou alguns fãs da artista desiludidos e, reagindo às críticas que lhe foram feitas, Bárbara fez uma nova publicação nas redes sociais.

"Obrigado malta, eu sei que estão zangados comigo por ter cantado em inglês! Prometo que o meu novo disco está todo em português (só tem cerca de 10 segundos em russo) para compensar", explicou primeiramente a jovem cantora.

"Obrigado por estarem desse lado e mesmo zangados comigo apoiarem as minhas experiências", completou.

Vale relembrar que Bárbara Tinoco conseguiu, ainda assim, um lugar na final da competição.