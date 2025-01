Bárbara Tinoco recorreu à sua página de Instagram para informar os fãs que não vai marcar presença no concerto do próximo sábado, 18 de janeiro, em Sagres.

"Hey malta. Infelizmente, este sábado, o concerto no Pavilhão Multiuso de Sagres vai ter de ser adiado porque esta artista está com pneumonia. Anunciamos a nova data em breve e peço desculpa a todos [...] Volto com mais saúde e com mais novidades em breve!", referiu a cantora.

Os comentários da publicação encheram-se de mensagens a desejar rápidas melhoras e o seu colega de profissão, Fernando Daniel, foi caso disso. "Apanhaste o 'bichinho'. As melhoras!", referiu.