O amor anda no ar! Bárbara Tinoco utilizou o Instagram para se declarar ao namorado, o guitarrista Feodor Bivol.

Na legenda de uma fotografia de ambos, onde fica evidente a cumplicidade existente, a cantora escreveu o seguinte: "Para o meu Bichinho. És a pessoa com quem eu mais gosto de fazer canções. Compusemos este disco juntos. Viste-me ficar triste, frustrada e desinspirada. Quando eu achava que já não sabia fazer canções ficaste horas comigo a tentar escrever alguma coisa. E no dia a seguir outra vez, e no dia a seguir outra vez. Viste-me deitar demasiadas canções ao lixo (algumas que tu adoravas). Inspiraste-me e ajudaste-me a começar de novo. Produziste as tuas primeiras canções. Ainda por cima és mesmo bonito".

"Fazes-me estupidamente feliz, não sei se é assim que se diz", terminou dizendo.