João Moura Caetano tem tido meses de grande visibilidade mediática. Depois de toda a atenção que recebeu dos meios de comunicação social pelo namoro com Luciana Abreu, terminado no final do ano passado, o toureiro está agora a ser associado a Bárbara Norton de Matos.

A atriz tem vindo a ser, naturalmente, confrontada com estas informações, o que a levou a esclarecer tudo nas redes sociais.

"Acordei às sete da manhã num alvoroço, com telefonemas e bombardeada com perguntas, e é só para informar que não vai haver qualquer comentário da minha pessoa em relação ao assunto falado neste momento", fez notar, primeiramente.

"Escusam de me mandar 50 mil mensagens. O meu Instagram não se dá muito bem para destilar ódios, bloqueia e arranca. Por isso têm bom remédio: se não querem, não seguem", rematou.

