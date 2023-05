Bárbara Norton de Matos tem falado abertamente sobre assuntos relacionados com finanças. Esta sexta-feira, 19 de maio, a artista partilhou algumas dicas de poupança que tem vindo a pôr em prática e que têm feito uma grande diferença no seu orçamento ao final do mês.

"Tinha um hábito péssimo, que era tomar o pequeno-almoço fora de casa, não devo ser a única portuguesa a fazer isso. Temos de parar com isso porque é caríssimo", revela, notando que perdeu este hábito porque normalmente faz jejum às primeiras horas do dia.

Para além disso, a artista refere que deixou de circular em autoestradas, deixando, desta forma, de pagar portagens e que conseguiu abandonar o vício do tabaco.

Juntando tudo, são mais de 345 euros que a artista poupa mensalmente. "Já podes ter ginásio e empregada duas vezes por mês e ainda sobra", notou.

