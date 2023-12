Zulmira Garrido não foi a única a revelar esta quarta-feira, dia 13 de dezembro, que mudou de visual. Bárbara Norton de Matos também decidiu mudar e mostrou o resultado final no Instagram.

A atriz gravou um vídeo onde exibe o novo cor de cabelo, destacando-se a franja, e publicou depois as imagens na sua página de Instagram.

"Franja. Que venha daí um novo ano! Gostam do look?", escreveu na legenda do vídeo que pode ver na galeria.

Na caixa de comentários recebeu vários elogios. "Que gira" ou "linda" são algumas das mensagens que se pode ler.

