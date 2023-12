A comentadora do 'Passadeira Vermelha' gravou um vídeo onde se mostra com o novo look.

Zulmira Garrido deixou os cabelos loiros e está neste momento com um novo visual, ruiva, como mostrou numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram. Ao gravar um vídeo para dizer aos seguidores para a acompanharem no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, o novo look da apresentadora não passou despercebido. Veja o referido vídeo na galeria. Leia Também: "O Natal, para mim, deixou de existir", confessa Zulmira Garrido