Bárbara Norton de Matos usou as redes sociais para partilhar mais fotografias das suas férias.

A atriz viajou com a filha mais nova, Flor, e o novo namorado, Tiago Raposo de Magalhães para um destino que preferiu não revelar.

Pelas imagens divulgadas pode ver-se que Bárbara está a desfrutar de uns dias ao sol e mantém uma excelente forma física, além de ter ainda partilhado um registo romântico com o companheiro, na qual aparece dentro de um barco deitada com a cabeça sobre o peito do piloto.

Recorde-se que Bárbara e Tiago assumiram a relação há uma semana, surpreendendo os seguidores, uma vez que ainda este ano, há pouco tempo, o piloto namorava com Bárbara Guimarães.

