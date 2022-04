Bárbara Norton de Matos voltou a mostrar aos fãs o momento em que faz exercício físico.

Mesmo quando a vontade de treinar é "zero", a atriz não deixar de lado o exercício físico e conta com a orientação do ex-companheiro e pai da filha mais nova, o personal trainer Ricardo Areias.

Ainda esta terça-feira, Bárbara Norton de Matos publicou nas stories da sua página de Instagram alguns vídeos do treino com Ricardo e elogiou o 'ex'.

"O PT com mais paciência do mundo", escreveu num dos vídeos que pode ver na galeria.

De recordar que a atriz e o personal trainer têm em comum a filha Flor, de cinco anos. Bárbara Norton de Matos é ainda mãe de Luz, de 16 anos, da relação passada com Gonçalo Pina e Melo.

