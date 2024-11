Bárbara Norton de Matos está a sentir-se nostálgica. Esta segunda-feira, 11 de novembro, a atriz partilhou uma fotografia antiga, recordando os tempos de gravidez.

"Implorei para que não tirasses esta fotografia Catarina Rebelo porque sentia-me uma baleia... hoje em dia é das minhas preferidas", escreveu na legenda que acompanha a foto de Bárbara inclinada sobre a bancada da cozinha.

"Babs nostalgia máxima", acrecsentou.

Recorde-se que, de Gonçalo Pina e Melo, a atriz tem uma filha, Luz Norton de Matos Pina e Melo, atualmente com 18 anos. Em maio de 2015, foi mãe de Flor, fruto do seu relacionamento com Ricardo Areias.

