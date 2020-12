Bárbara Norton de Matos começou o dia a fazer subir a temperatura na sua página de Instagram...

Hospedada no eco resort Reserva Alecrim, no Alentejo, a atriz 'acordou' os internautas com uma fotografia na qual aparece em topless na cama.

"Acordar no paraíso", descreveu assim o registo que deixou a caixa de comentários em 'chamas'.

