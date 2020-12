Bárbara Norton de Matos recorreu às stories da sua página de Instagram para assinalar uma data muito especial. O pai, Luís Norton de Matos, completou 67 anos esta segunda-feira, dia 14 de dezembro, data que a atriz não deixou passar em branco.

Na rede social, foram várias as imagens destacadas por Bárbara, fotos que chegaram com carinhosas homenagens.

"Muitos parabéns, papi. Deixo aqui algumas fotografias nossas... saudades e volta rápido de França para festejarmos. Adoro-te muito. Orgulho imenso em ser sua filha", começou por escrever a atriz numa primeira publicação.

"Sempre nisto... no gozo. Entretanto, escolhi esta música ['Jailhouse Rock', de Elvis Presley] porque era acordada desde pequenina com música do Elvis, na altura ficava fula, hoje em dia são das coisas melhores que ficam. E confesso, faço o mesmo com as minhas filhas", partilhou de seguida.

A atriz destacou ainda o quanto faz questão de "mimar" o pai e os "abraços que valem ouro". Mas não ficou por aqui. "O nosso primeiro charuto! Que maravilha", lembrou.

"Que tenhas o melhor dia de anos e que continues sempre rodeado das tuas mulheres", acrescentou numa outra fotografia em que aparece junto da família.

Para terminar, partilhou mais um momento carinhoso. "Cantou-me esta música ['You Are So Beautiful', de Joe Cocker] no nosso primeiro concerto juntos. Coitado, ficou cheio de dores nas costas porque implorei para estar às cavalitas... é isto ser pai", recordou.

Veja tudo na galeria.

