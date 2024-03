Foi com emoção e orgulho que Bárbara Branco viu chegar ao fim a novela 'Flor Sem Tempo', a primeira que fez como protagonista.

Para além da importância do papel, Bárbara teve com a trama o seu primeiro desafio na SIC, para onde se mudou depois de deixar a TVI. O balanço é positivo, pelo menos assim o encara a atriz.

"Fim. Obrigada do fundo do coração a todas as pessoas talentosas com quem tive o gosto de trabalhar", fez notar primeiramente, numa publicação onde reuniu diversas fotografias deste projeto.

"Guardo a nossa 'Flor Sem Tempo' e, muito particularmente, a Catarina e os Valente com muito carinho. Sou uma sortuda", concluiu.

Na caixa de comentários, destaca-se a mensagem deixada por Vítor Silva Costa, o namorado de Bárbara. O ator deixou apenas um coração branco e Bárbara não respondeu - pelo menos até ao momento.

