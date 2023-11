'Electra' é uma das peças preferidas de Bárbara Branco e por esse motivo a atriz está muito feliz por poder pisar o palco já este sábado, dia 18, com este texto, da autoria de Eugene O’Neill e encenação de Carlos Avillez.

"Estou com alguma dificuldade em interiorizar que estreamos amanhã. E que hoje é o ensaio geral", começou por escrever a atriz, partilhando algumas fotografias dos ensaios e bastidores.

"E que esta peça vai mesmo estrear, e que vão estar mesmo pessoas na plateia, e que somos mesmo atores, que estão mesmo a ensaiar a Electra (que é só das peças de que mais gosto), e que a encenação é do Carlos e que amanhã às 21h não há volta a dar. estou com alguma dificuldade em interiorizar isto. Help", concluiu a atriz, visivelmente feliz com o seu mais recente projeto profissional.

