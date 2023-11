Bárbara Branco voltou a mudar de visual e apostou, uma vez mais, na franja.

A atriz mostrou o resultado final do corte através das stories do Instagram, escrevendo ainda: "Ops, I did it again [ups, fiz outra vez]".

Vale lembrar que a decisão acontece depois de Bárbara já ter acabado de gravar a novela 'Flor Sem Tempo', da SIC.



© Instagram/Bárbara Branco

