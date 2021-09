Bárbara Bandeira viveu uma nova experiência ao aceitar o papel de entrevistar o pai numa conversa única para o programa ‘Júlia’, da SIC.

Durante a entrevista, Rui Bandeira recordou os comentários que ouviu ao longo do percurso da filha, especialmente o dia em que acompanhou a jovem a um casting para um concurso de talentos. “Fiz o casting contigo e ouvi de tudo”, lembrou.

“Na altura não havia máscaras e as pessoas sabiam que eu estava contigo”, acrescentou Rui Bandeira. “Magoava-te a ti, mas também me magoava a mim porque, de facto, o talento é algo que não se compra, ou se tem ou não se tem. E tu fizeste o teu trajeto que muito nos orgulha. De facto, tens talento”, continuou o cantor.

Rui Bandeira afirmou ainda que o facto de Bárbara ser sua filha “não ajudou” quando começou a dar os primeiros passos no mundo da música. “Acho que prejudicou porque as pessoas cobram de ti mais do que de uma pessoa que não é filha de alguém conhecido, ou que não esteja na área”.

Nesta altura, Bárbara disse: “Ao longo do tempo fomos começando a lidar com isso e sinto que à medida que vou crescendo, a única coisa que posso fazer em relação a isso é continuar a fazer o meu trabalho e sentir-me satisfeita com aquilo que faço. Chateia-me muito mais que falem de ti do que de mim. Falem de mim, digam que eu não canto bem, digam que é por isto ou aquilo… Agora, quando tentam usar-te para me atingirem... Se forem ver as vezes que mais respondi a comentários negativos foi porque falavam de ti”.

“Qual achas que é o homem ideal para mim?”

A dada altura, Bárbara Bandeira perguntou ao pai: “Qual achas que é o homem ideal para mim?”. Uma questão que despertou especial atenção uma vez que, recentemente, começaram a surgir rumores que alegavam que a cantora estava separada de Kasha, Francisco Pereira.

De lembrar também que Bárbara Bandeira e Kasha viveram recentemente um momento emocionante em palco, precisamente após as especulações.

“Posso aconselhar, mas as escolhas são feitas por ti. Primeiro quero que tenhas alguém que te respeite acima de tudo. Que seja uma pessoa que te acompanhe, que seja companheiro, que não te maltrate, que te respeite como mulher e profissional que és…”, começou por responder Rui Bandeira.

“Tenho tido sorte”, acrescentou Bárbara Bandeira. “Acho que sim. Pelo menos do que conheci até agora, não tenho razões de queixa”, continuou de seguida o pai da jovem cantora. “Tenho um bom dedo também”, completou Bárbara.

A jovem artista saiu de casa dos pais aos 18 anos, momento que também foi recordado durante a entrevista.

“Foi difícil, é difícil e será difícil sempre. Os primeiros tempos foram muito difíceis porque olhávamos para o teu quarto e víamos tudo igual, e tu não estavas lá. Foi difícil cair a ficha. Vai ser sempre difícil porque podes ter 40 ou 50 anos e nós vamos ver-te sempre como a nossa menina, o nosso desejo, a nossa realização como pais. Tu ansiaste muito por esse dia, mas foi o dia em que tivemos quase que cortar o nosso cordão umbilical porque tinhas que voar, a natureza é mesmo assim”, disse Rui Bandeira.

“Às vezes choramos à noite com saudades tuas, às vezes ligamos-te e tu não atendes e ficamos logo preocupados. É normal de quem ama. Quem ama cuida”, confessou ainda.

Infância - "Mentiu em tribunal"

A infância de Rui Bandeira também foi recordada durante a entrevista, com o cantor a lembrar o dia em que fugiu de casa do pai, aos 12 anos, porque queria viver com a mãe.

Na altura da separação dos pais, o artista “mentiu em tribunal” ao dizer que queria ficar com o pai quando, na verdade, queria ficar com a mãe. E essa foi a razão para depois fugir de casa do progenitor.

A chegada da pandemia e a decisão de mudar o visual

Durante a pandemia, com os concertos adiados e cancelados, isolado em casa, Rui Bandeira acabou por se refugiar na comida e o peso na balança subiu. No entanto, conseguiu dar a volta e perdeu 15 quilos.

Esta fase também foi comentada durante a conversa entre pai e filha, com Rui Bandeira a partilhar que decidiu mudar de visual. O cantor confessou que irá cortar o cabelo em breve, uma vez que não quer ser recordado pelo visual, mas sim pela carreira.

“Quero ser recordado pela minha voz, pelas canções que fiz, que cantei, que interpretei, mas muito pelas canções que eu compus e que estou a compor, é um legado que quero deixar”, disse.

