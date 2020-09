Esta quarta-feira, dia 3, Bárbara Bandeira deu mais um passo na sua independência e realizou a primeira tatuagem, duas borboletas no pulso direito. O momento, claro, não deixou de ser destacado nas suas redes sociais.

"Omg [Oh meu Deus!]!!! Finalmente ganhei coragem e fiz a minha primeira tatuagem, as borboletas significam imenso para mim e não podia estar mais feliz com o resultado final", confessou ao partilhar com os fãs a novidade.

Curioso? Espreite abaixo.

