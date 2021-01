Um mês depois da morte de Sara Carreira, que aos 21 anos perdeu a vida num trágico acidente de viação, Bárbara Bandeira voltou a dedicar à melhor amiga uma homenagem emotiva e muito sentida.

Bárbara tatuou no pulso as palavras "pour toujours", que em português significam para sempre. Uma forma de marcar para sempre no seu corpo algo que a faz lembrar de Sara.

"Só de imaginar que ainda há 1 mês ouvia o teu 'até já'. Hoje ouço-te de maneira diferente. Barbarrá et Sárrá, pour toujours [para sempre]", declara a cantora ao partilhar com os seguidores a primeira imagem desta tatuagem tão especial.

Leia Também: Atriz Joana Aguiar revela novidades sobre o estado de saúde de Ivo Lucas