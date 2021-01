Foi a propósito da estreia da novela 'Amor, Amor', que começou esta segunda-feira, que Joana Aguiar, uma das protagonistas da trama, marcou presença no programa 'Casa Feliz'. Entrevistada por João Baião e Diana Chaves, a atriz falou sobre este novo projeto e revelou novidades sobre o estado de saúde do colega e amigo Ivo Lucas.

Joana confirma ter falado recentemente com Ivo, que faz par romântico consigo em 'Amor, Amor', e garante que este está "a recuperar".

"Acho que ele está bem, está com motivação. Eu gostei de o ver", conta.

Importa recordar que Ivo Lucas está ainda em recuperação devido ao facto de ter sofrido um grave acidente de viação no início de dezembro. O jovem conduzia o carro onde seguia com a namorada, a cantora Sara Carreira, que acabou por morrer no local. Ivo esteve internado devido às lesões sofridas no momento e recupera agora do trauma psicológico.

A SIC apoiou desde o primeiro momento o ator e cantor, optando por mudar a história de 'Amor, Amor' devido à sua ausência. Ivo deverá, contudo, regressar às gravações antes do final das mesmas.

