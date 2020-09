Bárbara Bandeira foi a convidada especial do programa de Carolina Patrocínio, 'What's Up TV', desta sexta-feira, dia 4. A cantora, de 19 anos, abriu o coração para uma conversa sem filtros na qual falou sobre a popularidade que conquistou em tenra idade.

A artista começou por frisar que foi "fundamental" ter uma "boa estrutura familiar" para que não se deslumbrasse com a rápida "ascensão" no seu percurso na indústria musical.

"Nunca fui de muitos amigos. Nunca fui uma pessoa muito dada, do género 'sou amiga de todos'. Não sou amiga de todos. Sou mais reservada", confessou ainda.

Bárbara Bandeira frisou também que o facto de ser mais selectiva com as pessoas em quem confia foi positivo nos primeiros anos em que se tornou um rosto familiar do público.

"Era uma pessoa quase sem amigos e de repente sou uma cheia de amigos. Se me tivesse deixado levar por isso, tinha sido sugada por essa falsidade e tudo o que isso envolve. Recorri muito à minha família e à minha consciência de que estava bem, não precisava de ir a jantares", rematou.

Leia Também: Bárbara Bandeira faz surpresa especial a menina com cancro