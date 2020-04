Bárbara Bandeira fez uma publicação na sua conta de Instagram, esta quarta-feira, dia 1, na qual se mostrou emocionada. Na legenda da mesma, a cantora revelou-se saudosa em relação aquilo que tem vindo a faltar durante esta quarentena.

"Com lágrimas nos olhos fiz este vídeo e escrevo este texto. A saudade aperta e todos os momentos viram memórias. Nunca pensámos que isto pudesse acontecer, uma mão, um abraço, agora vale tanto. Não há nada no mundo que me faça mais forte que o amor que recebo através de vocês. Mal posso esperar por voltar a abraçar-vos e dizer o quanto vos adoro", sublinhou.

Desde logo, a artista recebeu o apoio de muitos dos seus seguidores.

Ora veja:

