Em isolamento social há já vários dias, Bárbara Bandeira e Kasha surpreenderam os fãs com um vídeo divertido, feito através da rede social TikTok.

No mesmo, o casal utiliza um filtro de voz e aparece a falar português do Brasil. “É verdade que você chegou no outro dia no seu programa, você abriu o programa dizendo que ia casar comigo? Mas quem disse que eu quero casar com você?”, começa por interpretar Kasha.

“Eu quero casar com um idoso? Nem que me pague uma nota de um milhão, que eu não vou casar com você”, responde Bárbara.

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores. "Este TikTok nunca fez tanto sentido", lê-se entre as várias reações.

Veja o vídeo na galeria.

