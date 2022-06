Depois de ter dado a conhecer a nova música e após ter festejado também o seu 21.º aniversário, Bárbara Bandeira recorreu às stories da sua página de Instagram para deixar uma mensagem aos fãs.

A cantora fez questão de agradecer todo o carinho que recebeu, pelo aniversário e pelo lançamento da nova música.

"Nestas alturas, quando lanço uma música, sinto-me sempre muito abençoada porque o amor que me dão com as mensagens e os comentários é indescritível. E sou mesmo muito sortuda por fazer aquilo que amo e por ter um público tão incrível como vocês. Estou super contente com tudo", acrescentou, confessando também que "estava muito ansiosa" para lançar o novo tema. "Esta música marca o início de uma nova fase", afirmou, por fim.

