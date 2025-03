Rita Pereira fez uma nova partilha na sua página de Instagram das férias que está a desfrutar em Cabo Verde, tendo destacado novas imagens do local onde celebrou a chegada aos 43 anos de vida.

Numa publicação em que reúne novas imagens na ilha do Sal, aproveitou para agradecer o carinho recebido no aniversário.

"Um dia tranquilo, em paz, com energia positiva, num dos meus países preferidos, com uma das minhas pessoas preferidas. Está tudo certo para comemorar os 43. Obrigada a todos pelas mensagens lindas", disse. Veja as imagens na galeria.

Leia Também: A declaração de amor do namorado de Rita Pereira. "Mãe extraordinária"