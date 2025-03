Rita Pereira chegou aos 43 anos de vida em Cabo Verde, mas não deixou de celebrar a data com os amigos assim que chegou a Portugal.

Depois de ter mostrado no Instagram o regresso a casa, confessando as saudades dos filhos, a atriz publicou na rede social um conjunto de imagens captadas durante a (grande) festa.

"Se há coisa que amo fazer é celebrar a vida com música, dança, shots, gargalhadas, liberdade e as pessoas que me fazem feliz ao longo do ano", disse junto das imagens.

"Adorei a minha festa!!! Obrigada a todos que me fizeram criar memórias lindas. [...] PS- Sim, o meu bolo é uma torre de pão de queijo", completou.

