Antonio Banderas revelou no 'Cuarto Mileno', programa de Iker Jiménez e Carmen Porter no canal Cuatro, a experiência sobrenatural que teve em 2013 durante as filmagens de 'SpongeBob: Um herói fora d'água'.

Tal como relatou o ator, tudo terá acontecido em Savannah, na Geórgia, "uma cidade construída sobre um enorme cemitério de escravidão trazida da África".

"Certa noite, estava na cama do hotel e comecei a ouvir a água a pingar do chuveiro. E depois parava. Não entendia, não sabia o que era, mas tentei voltar a dormir", começou por contar. "E de repente... outra vez. Levanto-me da cama e vou à casa de banho que, efetivamente, estava molhada. Toquei nas chaves, vi que estava tudo trancado e voltei para a cama".

Embora isto já lhe parecesse muito estranho, o "pior" ainda estava por vir. "Quando eu estava prestes a deitar-me novamente, vi algumas gotas no travesseiro e na cama, como se alguém molhado estado na cama... e foi então que senti um arrepio na espinha", relatou Banderas.

Depois do ocorrido, o ator sentou-se numa poltrona e ligou a televisão para se distrair. Mas não conseguiu. Esteve a noite toda a questionar-se como é que a cama poderia estar molhada. "Foi a única coisa sobrenatural que aconteceu comigo na vida", concluiu.

Iker Jiménez, muito surpreso com a experiência de António Banderas, acrescentou: "É muito assustador. É brutal. Quando me contaste não sabia que tinha acontecido em Savannah, um dos lugares onde o vodu entra na América".

