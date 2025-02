Stella, filha do ator, anunciou o noivado com o empresário, Alex Gruszynski, no ano passado.

Antonio Banderas está muito orgulhoso com a escolha de noivo para a sua filha! Numa entrevista exclusiva à People relacionada com o seu novo anúncio da Super Bowl para a Bosch, o ator partilhou o seu entusiasmo para com o casamento da sua filha Stella Banderas. "É simplesmente ótimo. Sinto-me feliz por ela", disse o ator sobre o noivado. "A única coisa que eu quero é que ela seja amada. O resto não importa", prosseguiu. "E ela é amada e eu amo o homem com quem ela decidiu casar. Então, estou muito, muito feliz pelos dois". Stella é fruta da ex-relação de Antonio Banderas com com Melanie Griffith. A jovem de 28 anos ficou noiva do empresário Alex Gruszynski em agosto de 2024.