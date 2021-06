A banda Roupa Nova recorreu ao Instagram para anunciar um live para comemorar o Dia dos Namorados, que no Brasil se celebra a 12 de junho.

A transmissão será já este sábado, 12 de junho, a partir das 22h (hora local) no canal do grupo no YouTube.

Este é o primeiro encontro dos músicos com os fãs desde que morreu o vocalista da banda, Paulinho, em dezembro do ano passado, devido a complicações provocadas pela Covid-19.

De destacar que, entretanto, os artistas Nando, Ricardo Feghali e Cleberson Horsth começaram a ser vacinados contra a doença, mais precisamente em março. Agora só falta Serginho Herval e Kiko receberem o medicamento, como relata a revista Quem.

