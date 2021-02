A avó de Lady Gaga não escondeu a emoção após os cães da neta terem regressado a casa. A familiar esteve à conversa com o The Post, no sábado, e mostrou-se muito feliz por os animais estarem em segurança.

“Fiquei chateada porque a minha neta estava chateada”, afirmou a familiar, de 90 anos. “Estou feliz por eles terem recuperado os cães e espero que estejam bem", acrescentou.

A avó de Gaga disse ainda que quando falou com a neta pela primeira vez após o assalto, na noite da passada quarta-feira, ficou 'com os nervos em franja'.

Na altura em que falou com o referido meio de comunicação, explicou também que ainda não tinha falado com Lady Gaga desde que os amigos de quatro patas foram encontrados. "Estou a deixá-la relaxar. Isto foi traumático para ela", destacou.

Recorde-se que os dois cães da cantora foram recuperados por uma mulher que entregou os animais numa esquadra da polícia.

Os amigos de quatro patas da artista foram roubados durante um assalto que aconteceu na noite de quarta-feira, da semana passada, enquanto o 'dog walker' (passeador de cães) Ryan Fischer estava a passear os animais.

Ryan está no hospital, em estado considerado estável, e Gaga irá recompensar a mulher que encontrou os cães, como tinha prometido.

