Esta quarta-feira, dia 6, Luís Esparteiro deixou os fãs derretidos com imagens inéditas da vida familiar. No vídeo partilhado nas suas redes sociais, o ator, de 61 anos, aparece a dar sopa à neta, Margarida, de seis meses, e esta deliciada ao colo do avô.

"Finalmente! Pela primeira vez estamos a dar o almoço à nossa neta Margarida. Quem tem mais jeito?", escreveu na legenda as amorosas imagens.

Clique no vídeo para ver o artista em modo avô babado!

