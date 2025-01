Danny DeVito protagonizou um adorável momento que já se tornou viral e já foi notícia na imprensa internacional.

O ator de 80 anos foi avô e mostrou-se 'babado' pelas duas netas.

"Em dois anos, as minhas filhas tiveram uma bebé cada. E, desde que essas bebés nasceram, não me consigo controlar. Têm de me acalmar no que toca ao departamento da felicidade", diz no ternurento vídeo.

"Tenho tanta sorte. Sou muito abençoado. E desejo a todos", concluiu no vídeo que pode ver abaixo.

