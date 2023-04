Rainn Wilson, que interpretou Dwight na série 'The Office', mostrou aos seguidores um divertido momento enquanto estava numa viagem de avião.

Um passageiro que estava ao seu lado estava a assistir à famosa série da NBC mas não fazia ideia que tinha por perto o ator ator que interpretou Dwight Schrute.

Rainn Wilson estava praticamente irreconhecível com uma máscara de proteção individual, chapéu, fones. Também não estava a usar óculos, acessório com que aparece a sua personagem em 'The Office'.

"Quando a pessoa que está sentada ao teu lado não faz ideia de quem tu és", escreveu o ator junto das imagens que captou durante esse divertido momento. Veja na galeria.