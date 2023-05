Maria Botelho Moniz contou esta sexta-feira, dia 26 de maio, os detalhes da sua primeira gravidez, confirmada em direto na emissão de ontem do 'Dois às 10', da TVI.

A apresentadora, de 39 anos, foi entrevistada pelo colega das manhãs, Cláudio Ramos, e relatou tudo o que foi vivido nos últimos meses tanto por ela, como pelo companheiro Pedro Bianchi Prata, de 49 anos.

Maria revelou que estava a tentar engravidar desde 2021 e que, tendo em conta que não existiam novidades, decidiu procurar ajuda: "Achámos por bem, dada a nossa idade, fazermos exames. Todos os médicos diziam que estava tudo bem e que seria uma questão de tempo".

"Não aconteceu durante o ano de 2021. A meio de 2022 achámos melhor ir a um especialista de fertilidade. Não detetaram nada e a médica que nos seguiu disse-nos que era uma questão de tempo", fez notar depois, explicando que a médica confessou ainda que sabia não estar a falar "com um casal de 20 anos" e que, por isso, decidiu não pedir que continuassem a aguardar.

Foi então em janeiro deste ano que foram iniciados os tratamentos de fertilidade. "Tinha o feeling de que precisávamos de um empurrãozinho extra", confessou, relatando então que começou um tratamento para estimular a ovulação, que acabou por não ter resultados concretos.

"Depois avançámos para uma fertilização in vitro. O corpo não reagiu bem ao primeiro ciclo. Foi muito difícil, eu estava sozinha em Lisboa e o Pedro estava no Dakar", disse Maria, a quem a ausência do companheiro neste momento mais delicado pesou ainda mais. "A minha mãe foi acompanhando muito de perto e tinha algumas amigas que sabiam. Não queria contar a muita gente porque não queria justificar se alguma coisa não corresse bem", acrescentou.

Com o primeiro ciclo a correr menos bem, Maria iniciou, logo no mês seguinte, um novo tratamento: "Engordei bastante, porque é um choque para o sistema, e a primeira transferência funcionou".

"Fiz o primeiro teste sozinha. Acordei no dia 12 de março com a certeza absoluta de que estava grávida. Não consegui chorar porque fiquei assoberbada. Ao mesmo tempo, no momento seguinte, há um medo tremendo de perder. Porque é muito comum na primeira gravidez, na minha idade... Acontece", confessou Maria, já visivelmente emocionada.

Cláudio Ramos recordou que, neste mesmo período, veio à tona a polémica crónica publicada no Correio da Manhã. Nesse texto, Maria era amplamente criticada pelas roupas que veste, com o jornalista a considerar que as mesmas não eram adequadas ao seu corpo. A apresentadora comentou novamente estas palavras: "Era fácil justificar [o peso que tinha]. Foi difícil e por isso tive tanta dificuldade em falar do assunto. Só me apetecia dizer que em causa estava mais do que comentar o corpo de uma mulher. Sem saberem, estavam a falar do corpo de uma mulher que estava grávida mas ainda numa fase muito frágil".

"Depois pensava que não podia stressar, porque isso ia afetar o bebé. Estava a viver um momento feliz mas, ao mesmo tempo, só queria que me deixassem em paz", acrescentou, dando por terminado este tema.

Por fim, Maria foi questionada por Cláudio sobre o momento em que percebeu que Pedro Bianchi Prata era, sem dúvida nenhuma, o companheiro que queria como pai dos seus filhos. "O maior teste foi vê-lo com outras crianças. Vê-lo com miúdos deu-me logo a certeza de que ele seria sempre um bom pai. Apaixonei-me mais por ele mas anseio pelo dia em que ele terá este 'bichinho' no colo. Acho que aí vou apaixonar-me 10 vezes mais", sublinhou

