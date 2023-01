Austin Butler é um dos muitos nomes que estão nomeados aos Óscares, sendo a primeira vez que está na corrida aos galardões. Mas este é um momento "agridoce" para o ator, que continua de luto pela morte de Lisa Marie Presley, a quem dedica esta nomeação.

De recordar que o artista faz de Elvis Presley no filme 'Elvis'.

Durante uma chamada telefónica no 'Today', com Hoda e Jenna, esta terça-feira, 24 de janeiro, Austin Butler disse: "Agora é um momento meio agridoce, porque penso no quanto gostaria que ela [Lisa Marie Presley, única filha de Elvis que morreu no dia 12 de janeiro] estivesse aqui para comemorar comigo".

O ator confessou que "ainda está a processar" a morte de Lisa. "É a mesma coisa que diria em relação ao Elvis, gostava que eles pudessem ver estes momentos", acrescentou.

"É meio estranho comemorar num momento de dor tão profunda... E penso nisto como uma forma de homenageá-la. Isto é para ela", completou, referindo-se ainda a Lisa.

