Paul Mescal está radiante com a nomeação aos Óscares na categoria de Melhor Ator, pelo trabalho em 'Aftersun'.

"Este é realmente um momento especial para todos os envolvidos no 'Aftersun'. É uma honra ser reconhecido pela Academia e estou totalmente agradecido. Quero dedicar esta indicação às minhas duas amigas Charlotte [Wells, realizadora] e Frankie [Corio, também estrela do filme]", disse Paul Mescal em comunicado, citado pelo Independent.

A família do ator também não tardou a reagir publicamente à grande notícia. A irmã do ator, a cantora Nell Mescal, partilhou nas stories da sua página de Instagram a reação de todos à novidade. Entre as publicação, pode ver-se uma imagem captada durante uma videochamada.

Veja as imagens da galeria.