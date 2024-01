Aurea abriu o coração a Daniel Oliveira e falou sobre o momento em que uma relação amorosa pública chega ao fim.

"Estou só a viver a minha vida. As coisas sabem-se, tornam-se públicas e depois tu só tens que saber lidar com isso da melhor maneira. E quando acaba, é complicado porque tu tens opiniões de todos os lados. Ouves de tudo", desabafou, tendo depois acabado por abordar as críticas que recebe pelas suas tatuagens.

"Tento não ler tudo porque acho que só estou a fazer mal a mim própria. Qualquer pessoa atrás de um ecrã de um telemóvel ou de um computador tem coragem para dizer tudo, coisas que não cabem na cabeça de ninguém", destacou.

"É como a história das tatuagens, não sei porque é que ainda é um problema. É o meu corpo, é a minha liberdade. Porque é que a minha mãe tem de ler comentários horríveis em relação às minhas tatuagens? Ela leu um comentário em que a pessoa dizia que me queria esfolar viva com uma catana. Como é que te sentias ao ler uma coisa dessas em relação a um filho teu? É óbvio que a minha mãe ficou num pranto", contou.

"O que é que passa pela cabeça de um ser humano que diz uma coisa horrível destas", comentou ainda.

De recordar que Aurea esteve recentemente no centro das atenções após o fim da relação com o ator Diogo Martins. A cantora voltou a estar debaixo do olhar público pelo novo romance, estando atualmente ao lado do piloto do Sporting Rafael Cardeira.

