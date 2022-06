Foi depois de ter passado pela passadeira vermelha que Aurea conversou com os jornalista, antes do início da gala de entrega dos prémios E!, mostrando-se ansiosa para saber quem seriam os vencedores da noite.

"Quero me divertir, quero saber quem ganha os prémios porque na verdade nós só escolhemos os nomeados", disse, referindo-se ao facto de fazer parte do júri.

"É complicado porque temos muitas caras que são referências do grande público e para nós também. Eram muitos nomes, muitas caras. Não concordamos logo desde início em tudo, portanto, demoramos algum tempo até chegar a alguma conclusão final. Mas acho que estamos muito bem representados a cada categoria", acrescentou.

Atualmente, a cantora já está na estrada com vários concertos marcados de norte a sul do país, depois de ter estado parada por causa da pandemia. Sobre este regresso aos palcos, a artista destacou que a agenda está "super composta" e não podia estar mais feliz.

"É super emocionante. Não consegues esconder a emoção no início de cada concerto. Aliás, não sei quantos espetáculos é que já fiz e ainda começo a dizer: ‘É tão bom finalmente poder ver-vos sem máscaras' - a maior parte das pessoas sem máscaras, algumas ainda usam, mas ver caras, poder estar perto das pessoas… É tão bom sentir o calor humano de novo", destacou.

"Acho que o público quer muito ver espetáculos e ansiava por voltar à normalidade. E isso passava também por ver concertos, peças de teatro, poder sair à rua e estar confortáveis. Poder haver aquele calor humano próximo que é tão importante para todos nós. Os concertos têm sido incríveis. É uma energia espetacular por parte do público", continuou.

Questionada sobre se estará para breve uma nova edição do 'The Voice' e se vai novamente fazer parte do programa no papel de mentora, Áurea foi críptica: "Nunca sabemos".

No entanto, caso o programa volte à RTP1, gostava de fazer parte do mesmo de novo. "Gostaria de voltar. É uma casa, uma família que se constrói. E mesmo se se deixar de fazer parte, vai sempre fazer parte de mim e vou querer sempre o melhor para o programa".

Neste momento com vários concertos marcados, as férias não estão em vista. Ainda assim, se conseguir um espaço para descansar, não o vai desperdiçar. "Se tiver uns dias sou capaz de fugir para algum sítio. Nem que seja para ir ver os meus pais ao Algarve. Que é ótimo", afirmou.

A namorar com o ator Diogo Martins, não deixou de responder às questões sobre a relação e partilhou que, se tirar férias, será "acompanhada".

"O coração sempre foi quentinho, mas agora está quentíssimo e feliz", disse ainda em conversa com os jornalistas, referindo-se ao companheiro.

Ainda sobre Diogo Martins, Áurea contou que o ator é um "bom cantor". "Já o ouvi e ele canta bem. Nunca falamos [da possibilidade de fazermos um dueto]. É uma hipótese", rematou.

