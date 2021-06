Aurea e Diogo Martins podem ser o mais recente casalinho entre os famosos portugueses. Solteiros, a cantora e o ator acenderam rumores de uma possível relação depois de terem partilhado nas redes sociais fotografias no mesmo local e até de terem trocado alguns comentários.

Diogo Martins, 29 anos, e Aurea, de 33, mostraram-se a ver o pôr do sol na praia, em abril deste ano, tendo ambos partilhado nas suas páginas, com diferença de poucas horas, fotografias no mesmo local.

Ainda nas contas de Instagram de ambos surgem algumas trocas de comentários fofinhos.

A troca de comentários entre Aurea e Diogo© Reprodução Instagram/ Diogo Martins

O tema foi comentado no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, onde os comentadores ficaram divididos no que toca às opiniões. Enquanto uns acreditam na relação, outros acham que Aurea e Diogo podem ser só amigos.

